В Татарстане объявили выходной в честь Курбан-байрама

В связи с празднованием Курбан-байрама в Татарстане 1 сентября объявлено выходным днем. Об этом сообщает Министерство труда республики, которое опубликовало соответствующий производственный календарь.

Кроме того, выходным днем объявлен день республики, который отмечается 30 августа.

Помимо этого, в предпраздничные дни, т.е. 29 и 31 августа, длительность рабочего времени будет сокращена на один час.

Отмечается, что «линейки» в честь 1 сентября – день знаний – в Республике Татарстан отменяться не будут.