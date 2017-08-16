Назревает новая волна геноцида мусульман-рохинья

Ситуация с мусульманами-рохинья может опять перерасти в кровавый конфликт. В связи с этим Европейский совет мусульман-рохинья (ERC) призвал Евросоюз, ООН и страны региона оказать давление на правительство Мьянмы для предотвращения уничтожения представителей народности рохинья. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Глава совета Хла Киоу сообщил, что правительство Мьянмы направило в район Маунгтау провинции Аракан дополнительные отряды солдат, и это означает, что «геноцид мусульман-рохинья не за горами».

По его словам, направленные в Аракан военные известны своими преступлениями в отношении этнических меньшинств. Киоу считает, что правительство таким образом пытается дислоцировать в Аракане на постоянной основе отряды карателей, что сформирует базу для геноцида.

Он отметил, что главная цель армии - совершить геноцид. В качестве предлога власти ссылаются на фактор нестабильности в регионе».

Также Киоу подчеркнул, что молчание Запада еще больше усугубляет ситуацию.