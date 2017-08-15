В Турции экскаватор упал на автобус – 8 погибших

Вечером в понедельник в Турции произошло ЧП – на автобус упал экскаватор. Инцидент произошел в восточной турецкой провинции Агры.

Как сообщают местные СМИ, 14 августа на границе районов Хамур и Тутак водитель грузовика, перевозивший экскаватор, не справился с управлением, в результате чего прицеп с многотонной машиной завалился на бок и тяжелая техника упала на проезжавший навстречу автобус.

Восемь пассажиров автобуса скончались на месте происшествия до приезда работников скорой помощи. Еще 15 пострадавших доставлены в медицинские учреждения города Агры, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.