Асад опять ударил по Хан-Шейхуну

Асадитские силы совершили атаку на населенный пункт Хан-Шейхун в районе Идлиба. В результате нападения 5 человек получили ранения. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Представитель центра гражданской обороны Идлиба Мухаммед Хадж Юсуф в интервью Агентству «Анадолу» сказал, что артиллерийские подразделения сил режима Асада всю ночь вели обстрел Хан-Шейхуна.

По словам Юсуфа, в населенном пункте нет вооруженных лиц, обстрел ведется по мирным жителям и будет продолжен.

Напомним, в Хан-Шейхуне 4 апреля асадитские силы сбросили бомбы с запрещённым газом зарин, в результате чего по меньшей мере 100 человек погибли и около 500 пострадали.

Между тем, Идлиб - один из районов деэскалации, объявленных в рамках соглашения Турции, России и Ирана.