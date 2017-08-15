Трое хаджиев из Дагестана добрались до Мекки на велосипедах

Трое хаджиев из Дагестана, которые в конце весны отправились в хадж на велосипедах, - достигли своей цели. Сейчас они уже находятся в Мекке.

Смельчаками оказались Анвар Айдемиров, Пахрудин Якубов и Ислам Муртазалиев. Их маршрут пролегал сначала через Азербайджан, после чего мусульмане доехали до Ирана. Оттуда на пароме путешественники доплыли до Дубая.

Затем мусульмане на велосипедах добрались до Мекки. На данный момент все трое паломника из Дагестана чувствуют себя отлично и готовятся к обрядам хаджа.