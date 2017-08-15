Контрабандисты скинули с лодки людей у берегов Йемена

Нелегальные перевозчики заставили прыгать за борт 180 людей. Как сообщили в Международной организации по миграции (МОМ), ЧП случилось после того, как управлявшие лодкой увидели возможный патруль.

Отмечается, 5 человек погибли, а нахождение 50 мигрантов остается неизвестным. Это не единственный инцидент за последние несколько дней. Так, на днях контрабандист заставил выпрыгнуть из лодки 120 мигрантов из Сомали и Эфиопии, когда ему показалось, что у берегов Йемена дежурят полицейские. Тогда из низ 50 человек утонуло. Как сообщили выжившие мигранты, контрабандист вытолкнул их в воду, когда увидел некоторых «важных типов» около берега.

Сотрудники Международной организации по миграции подсчитали, что с января 2017-ого года Африканский Рог покинули 55 тысяч мигрантов, не менее 30 000 дети и подростки, не достигшие восемнадцатилетнего возраста. Свыше 30 тыс. из них в возрасте младше 18 лет, треть мигрантов — женщины.