В Чечне провели конкурс Корана среди слепых

Незрячие мусульмане из Чечни участвовали в конкурсе чтецов Корана, который проводился в Чеченской Республике. Группа мусульман региональной общественной организации инвалидов по зрению (ЧРООИЗ) «Победившие тьму» отправилась на соревнование по приглашению руководителя благотворительного фонда «Озарение» Гаджимурада Магомедрасулова и муфтия Республики Дагестан Ахмада Абдулаева. Конкурс проводился с целью приобщения незрячих людей к изучению религии и распространению слова Аллаха.

Выступая перед конкурсантами, слепой выпускник ЧГУ Гаджимурад Магомедрасулов рассказал, что «невзирая на препятствия и трудности, при усердии можно достичь любой цели».

После подведения итогов конкурса призовые места распределили следующим образом: в номинации «Чтение Корана наизусть» Имран Шибуев (ЧРООИЗ «Победившие тьму») занял 2-ое место, в номинации «Чтение Корана по Брайлю» Ибрагим Балаев (ЧРООИЗ «Победившие тьму») занял 1 место.

Расул Газиев получил отдельный приз «За самое красивое чтение Корана».