Мусульмане вернули мечеть, отобранную 80 лет назад

В Пермском крае мусульманам вернули мечеть, которую в свое время забрала советская власть. В селе Баш-Култаево Пермского района состоялось торжественное открытие мечети.

«Это большой шаг вперед, результат работы многих людей. Это праздник не только для вашего села, но и для всего края. Очень важно, что мечеть построена ровно на том месте, где 80 лет назад ее разрушили», — заявил врио губернатора Пермского края Максим Решетников, который присутствовал на церемонии открытия.

Отмечается, что возведение мечети было инициировано самими жителями — в прежнем здании здесь в 30-е годы разместили клуб, а мечеть закрыли. Но в июле 2001 года здание сгорело.

Позже началось строительство новой мечети.