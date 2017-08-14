Возле берегов Кувейта разлилась нефть

В субботу у берегов Кувейта в Арабском заливе произошел разлив нефти. Инцидент случился вблизи месторождения Рас-аз-Зур. Представитель Национальной нефтяной компании Кувейта Таляль аль-Халед ас-Сабах заявил, что экстренные службы борются с последствиями разлива нефти в территориальных водах на юге эмирата.

«Команды экстренного реагирования пытаются взять под контроль нефтяное пятно возле месторождения Рас-аз-Зур», — заявил ас-Сабах.

По словам представителя компании, очистка побережья начнется после того, как удастся убедиться в отсутствии новых разливов.

Причину утечки нефти и ее масштаб компания пока не раскрывает, однако эксперты полагают, что нефть вытекла из старого трубопровода, а ее объем составил не менее 35 тыс. баррелей.