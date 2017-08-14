В Египте проходят крупные забастовки рабочих

В Египет рабочие текстильной индустрии проводят крупную акцию протеста. Отмечается, что 16 тыс. рабочих компании Misr Spinning and Weaving Company (MSWC) в Махалле объявили забастовку, требуя более высокой заработной платы, а также выплату отсроченных бонусов.

По имеющимся данным, только в одном из районов Египта, который считается сердцем текстильной промышленности Египта, за один день к забастовке присоединились до 10 тыс. человек.

Стоит подчеркнуть, что бастуют рабочие крупнейшей государственной текстильной компании, у которая более 25 тыс. рабочих.

Акцию протеста спровоцировало сообщение египетского режима о том, что индекс инфляции страны в июле подскочил до 33% (при 29,8% в июне). Также были повышены цены на топливо до 50%, чтобы выполнить условия кредитного соглашения с МВФ на сумму $12 млрд.

Бастующие работники подчеркнули, что не вернутся к работе до тех пор, пока не будут удовлетворены их требования, которые включают повышение базовой заработной платы, социального и продовольственного пособий.