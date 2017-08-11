Одного из лидеров ихванов взорвали при выходе из мечети

В Йемене был убит один из лидеров исламской партии "Ихлас", являющейся национальным представительством движения "Братья-Мусульмане" (ихваны)*.

Преступление произошло в юго-западной провинции Замар. Абдель Раззака аль-Саррари (на фото) взорвали при выходе из мечети, приведя в действие бомбу, установленную на ее дверь.

Это уже пятое по счету убийство лидеров ихванов в этой провинции.

Партия "Ислах" в идущей гражданской войне поддерживает президента Хади, которого также поддерживает Саудовская Аравия. В свою очередь врагами ихванов из "Ислаха" является множество сил - проиранские хуситы, проэмиратские светские группировки и такфиристы из ИГ*.

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