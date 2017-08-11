Лучший чтец Корана Карачаево-Черкесии отправится в хадж

В Карачаево-Черкесии в ближайшее время проведут крупный конкурс по Корану. Планируется, что конкурс «Лучший чтец священного Корана» соберет около 100 участников в возрасте от 7 до 90 лет.

Как сообщают в муфтияте, «конкурс обещает быть очень масштабным». А самый лучший чтец Корана получит специальный главный приз конкурса от главы КЧР - поездку в хадж.

Конкурсанты будут соревноваться в двух номинациях - профессионалов и хафизов.

Также лучших чтецов Корана определят в шести возрастных категориях, в каждой из которых победители получат призы в размере 50, 30 и 20 тыс рублей за первое, второе и третье место соответственно.

Конкурс назначен на 20 августа и проводит его Духовное управление мусульман республики.