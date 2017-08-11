В Татарстане открыли мечеть с детской площадкой

В Татарстане открыли новую мечеть, на территории которой расположена детская площадка и пекарня. Праздничное событие произошло в деревне Большие Кабаны Лаишевского района РТ. Мечеть носит название «Хава», в честь матери имам-хатыба Рашида хазрата Вильданова.

На торжественное мероприятия приехал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и его заместитель Рустем Валиулин

Общая площадь комплекса мечети — 26 соток, площадь мечети 100 кв. м, молельный зал вмещает в себя 150 человек, на цокольном этаже расположился класс медресе на 100 человек.

Возле мечети расположилась парковка, детская спортплощадка и трехэтажный вакуфный объект, где расположена пекарня.

Глава Лаишевского муниципального района Михаилом Афанасьевым заявил: «Я надеюсь, что дети с детской площадкой у мечети начнут свой путь к Аллаху».