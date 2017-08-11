Крым: после обыска мусульман увезли в неизвестном направлении

В Крыму в селе Новокленово Белогорского района силовики провели обыск в семье мусульман. После этого троих из них увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на координатора Крымской контактной группы по правам человека Абдурешита Джеппарова.

«Их семья переехала из Таджикистана. У этих людей не совсем в порядке миграционные документы. В итоге, мы не знаем, куда их увезли, и что с ними сейчас делают. Боюсь, на них могут оказывать физическое воздействие», – сказал правозащитник.

По словам Джеппарова, российские силовики ворвались в дом в 6 утра, грубо себя вели и оскорбляли жителей дома.

«Было множество людей в балаклавах, КАМАЗ с ОМОНом, микроавтобусы с ОМОНом. В доме проживает четыре семьи – это родители от 55 лет и старше, это три их сына с женами и детьми, четверо детей. Всего 12 человек в семье. В документах силовиков было написано, что это осмотр, но это был именно обыск, они обыскали сарай, все комнаты, изъяли книги религиозного плана», – добавил Джеппаров.

Накануне российские силовики провели обыск в доме жителя поселка Кировское, крымского татарина Умера Эмирамзаева. Во время обыска ему стало плохо, и его госпитализировали. Каких-либо обвинений мужчине пока не предъявляли.