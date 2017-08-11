ООН: Йемен – это рай для холеры

Глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Йемене Георг Хоури охарактеризовал катастрофическую ситуацию в Йемене как «рай для холеры».

Как отмечают специалисты, военный конфликт в стране превратил ее в рассадник холеры. Основной причиной эпидемии стала разрушенная инфраструктура, в том числе больницы и системы водоснабжения.

По словам медиков, рвота и диарея — постоянные спутники холеры — могут убить человека в считанные часы, если он не получит своевременную медицинскую помощь.

По данным ООН с 27 апреля 2017 года в Йемене зафиксировано 2 тыс. смертей от холеры, около 5 тыс. человек заболевают ежедневно, также порядка 450 тыс. человек подозреваются в заражении.