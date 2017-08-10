Барзани: с единым Ираком будет покончено 25 сентября

Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани (на фото) фактически подтвердил, что 25 сентября этого года фикции "единого Ирака" придет конец. Об этом он заявил, выступая перед собранием исламских ученых Курдистана, сказав, что несмотря на протесты референдум о независимости Иракского Курдистана отложен не будет.

Напомним, что официально против референдума выступают все основные мировые и региональные игроки: США, Россия, Турция и Иран. При этом одни выступают против него в принципе, другие, как США, считают его "несвоевременным".

Багдадский режим и вовсе угрожает Иракскому Курдистану войной в случае провозглашения независимости.

Однако судя по риторике, руководство нынешней формальной автономии и без пяти минут официального независимого государства на попятную идти не намерено.

«Я сказал Багдаду: «Давайте иметь смелость сказать, что партнерство потерпело неудачу», - заявил Барзани.

Отметим в этой связи, что в отличие от т.н. "Сирийского Курдистана", контролируемого антиисламскими коммунистическими террористами, связанными с Рабочей Партией Курдистана, в Иракском Курдистане Ислам официально провозглашен государственной религией, а его нынешнее руководство всячески демонстрирует свою приверженность исламским ценностям и выступает в защиту суннитов от шиитского беспредела.