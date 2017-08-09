В ЮАР убит известный исламский ученый Мумтаз Хак

Вчера из Южно-Африканской Республики (ЮАР) пришла трагическая новость - в Йоханесбурге был найден шейх Мумтаз уль-Хак (на фото), один из самых известных исламских ученых не только этой страны, но и всего индо-пакистанского исламского мира.

64-летний исламский ученый был обнаружен застреленным в своей машине на шоссе R82.

Причины убийства пока достоверно неизвестны, полиция в настоящий момент осуществляет расследование при пристальном наблюдении мусульманской общины.

Учитывая очень тяжелую криминогенную обстановку в Йоханесбурге, не исключено, что шейх мог просто стать жертвой нападения одной из банд, в безопасности от которых себя ощущают там лишь те, кто ездят в сопровождении хорошо вооруженной охраны.

В то же время, шейх активно вел как исламский призыв, так и полемику с нетрадиционными течениями, так что, не исключено, что его убийство было преднамеренным.

В любом случае, мы просим у Аллаха принять его шахидом и даровать терпение и успокоение его близким.