Антиисламский беспредел в ИК-31. Видео Аслана Черкесова

Информация о регулярных пытках Аслана Черкесова в красноярской ИК-31 пролучила продолжение - сегодня сайт Кавказ.Реалии опубликовал информацию, распространенную Общественной Наблюдательной Комиссией, о пытках в этой колонии отношении мусульман в целом.

Материал тяжелый, но стоит того, чтобы его прочитать для понимания происходящего в российском пыточном Гулаге эпохи развитого путинизма.

Однако обращают на себя внимание не только массовые и изощренные пытки в отношении заключенных, но и случай с И.Вайсбротом, которого заставили в письменной форме отказаться от Ислама.

Как это очевидно из его фамилии, Вайсброт - не коренной мусульманин, а т.н. новообращенный. Так вот, учитывая это, его случай не уникален - от многих новообращенных мусульман, будь то русских, евреев, армян, корейцев и т.п., отбывающих наказание в российских колониях, поступала информация о том, что администрация добивается от них отказа от Ислама "кнутом и пряником".

Видимо русские мусульмане (в широком смысле) представляют собой тот "дурной пример", который тюремное начальство считает необходимым ликвидировать или максимально нейтрализовать - для предотвращения "исламизации" российских тюрем и распространения "тюремных джамаатов", о которых постоянно пишут исламофобы.

Это в очередной раз подтверждает тот факт, что никакой свободы вероисповедания, гарантированной российской конституцией, давно превращенной в фикцию, в России нет. Ее государственная в целом и силовая в частности система является воинствующе исламофобской, за теми немногими исключениями, когда на каких-то ее участках каким-то образом удалось оказаться либо этническим мусульманам - не исламофобам, либо нормальным русским людям с человеческими понятиями.

Что же касается Аслана Черкесова, предоставляем читателям услышать, что он сам говорит и вытворяемом с ним.