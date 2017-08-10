В июле сионисты задержали почти 900 палестинцев

Правозащитники сообщают о массовых задержаниях палестинцев в июле этого года. В частности, силы сионистского режима задержали за прошедший месяц 880 палестинцев, в том числе 18 женщин и 144 ребенка. Такие цифры приводятся в совместном заявлении Общества палестинских заключенных, Центра по правам человека «Мизан», Центра по правам человека «Вичдан», Комитета по делам беженцев и Комиссии по делам заключенных.

В документе отмечается, что из общего числа палестинцев 425 были задержаны в Восточном Иерусалиме. Связано это с событиями в оккупированном Восточном Иерусалиме и мечети Аль-Акса. Во второй половине июля силы безопасности режима начали проводить широкомасштабные задержания палестинцев в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

Стоит отметить, что сейчас в израильских тюрьмах находятся семь тысяч палестинцев, в том числе 300 детей и 62 женщины, а также 450 человек, арестованных за административные правонарушения, и 12 депутатов.