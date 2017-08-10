Правозащитники: Асад массово применяет запрещенное оружие

Правозащитники опубликовали доклад, в котором сообщают, что сторонники Башара Асада в июле сбросили на населенные пункты в зонах деэскалации в Сирии бочковые бомбы не менее 244 раз. Авторами документа является правозащитники из Организации по защите прав человека в Сирии (SNHR).

При этом эксперты подчеркивают в докладе, что на межсирийских переговорах третьего-четвертого мая в Астане представители Турции, России и Ирана достигли договоренности по созданию четырех зон деэскалации в Сирии. Но режим Асада в июле подвергал эти зоны неоднократным бомбардировкам, причем особо активные атаки фиксировались в районе Дераа на юге Сирии, говорится в докладе.

Правозащитники заявляют о массированных бомбардировках подконтрольных оппозиции районов в Сувейде и Хаме, а также пригородов Дамаска. На эти районы были сброшены сотни бочковых бомб.

Также в докладе акцентируется внимание на систематическом и активном применении бочковых бомб режимом Асада, что является грубым нарушением статьи 7-й Римского статута и преступлением против человечности.