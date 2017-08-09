В Секторе Газа протестовали против закрытия «Аль-Джазиры»

В ответ на действия сионистского режима, закрывшего офис катарского телеканала «Аль-Джазира» в Иерусалиме, палестинские активисты провели акцию протеста в Секторе Газа.
В мероприятии приняли участие десятки представителей палестинских СМИ. Организатором выступил информационный офис движения ХАМАС
Участники акции, собравшиеся перед офисом телеканала «Аль-Джазира» в секторе Газа, несли плакаты с надписями «Мы солидарны с «Аль-Джазирой», «Быть журналистом - не преступление!».
Глава информационного офиса Саляма Маруф заявил, что Израиль игнорирует все международные обязательства в сфере свободы слова.