В Секторе Газа протестовали против закрытия «Аль-Джазиры»

В ответ на действия сионистского режима, закрывшего офис катарского телеканала «Аль-Джазира» в Иерусалиме, палестинские активисты провели акцию протеста в Секторе Газа.

В мероприятии приняли участие десятки представителей палестинских СМИ. Организатором выступил информационный офис движения ХАМАС

Участники акции, собравшиеся перед офисом телеканала «Аль-Джазира» в секторе Газа, несли плакаты с надписями «Мы солидарны с «Аль-Джазирой», «Быть журналистом - не преступление!».

Глава информационного офиса Саляма Маруф заявил, что Израиль игнорирует все международные обязательства в сфере свободы слова.