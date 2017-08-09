В Башкортостане арестовали мусульман из «Джамаат Таблиг»

Силовики в Башкортостане завели уголовное дело против четверых мусульман по подозрению в причастности к деятельности организации «Джамаат Таблиг» (запрещена в России).

Отмечается, что дела завели по части 2 статьи 282.2 УК — участие в деятельности экстремистской организации.

В ФСБ сообщили, что троих подозреваемых жителей Туймазинского и Шаранского районов задержали, еще одного объявили в федеральный розыск. Во время проведения обысков в домах подозреваемых мусульман силовики изъяли религиозную литературу.