В Мекке загорелась гостиница с хаджиями из Индии

В Саудовской Аравии произошло возгорание в одной из гостиниц хаджиев. Однако, пожарным удалось его локализовать.

Управление гражданской обороны опубликовало по этому поводу заявление в Твиттере: «Пожарные Мекки локализовали огонь в особняке в районе аль-Азизия, где проживает 391 паломник. Никто не пострадал».

Пожарные распространили также фотографии сильно задымленного помещения и паломников, собравшихся у здания после эвакуации.

Официальный представитель управления гражданской обороны сообщил, что в семиэтажном здании проживали паломники из Индии.