Турция ограждается от Ирана бетонной стеной

Турция начала строить ограждение на границе с Ираном. Так, в приграничной с Ираном турецкой провинции Агры началось строительство заградительной стены протяженностью 144 километра.

Возведением стены турецкие власти планируют воспрепятствовать нелегальному переходу государственной границы.

Отмечается, что строительство стены будет вестись в пять этапов, первый из которых завершится уже в октябре текущего года.

Кром того, на 15 КПП, которые будут размещены вдоль всей стены, установят пуленепробиваемые стекла.