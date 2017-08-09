Турция ограждается от Ирана бетонной стеной

Турция начала строить ограждение на границе с Ираном. Так, в приграничной с Ираном турецкой провинции Агры началось строительство заградительной стены протяженностью 144 километра.
Возведением стены турецкие власти планируют воспрепятствовать нелегальному переходу государственной границы.
Отмечается, что строительство стены будет вестись в пять этапов, первый из которых завершится уже в октябре текущего года.
Кром того, на 15 КПП, которые будут размещены вдоль всей стены, установят пуленепробиваемые стекла.