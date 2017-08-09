Политика

Турция ограждается от Ирана бетонной стеной

9 августа в 11:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Турция начала строить ограждение на границе с Ираном. Так, в приграничной с Ираном турецкой провинции Агры началось строительство заградительной стены протяженностью 144 километра. 

Возведением стены турецкие власти планируют воспрепятствовать нелегальному переходу государственной границы. 

Отмечается, что строительство стены будет вестись в пять этапов, первый из которых завершится уже в октябре текущего года. 

Кром того, на 15 КПП, которые будут размещены вдоль всей стены, установят пуленепробиваемые стекла. 

Автор: Нуруль Иман
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