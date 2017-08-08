Хекматияр раскритиковал афганское правительство, Иран, Россию и Америку

Гульбеддин Хекматияр (на фото в центре кадра), недавно вернувшийся в афганскую политику после многих лет вооруженного сопротивления кабульскому режиму и поддерживающим его американцам, недолго сохранял относительное молчание.

На днях он обрушился с резкой критикой на все основные силы, поддерживающие нынешнюю афганскую власть внутри и вовне страны.

Хекматияр заявил, что при нынешней политике афганское правительство постигнет участь режима Наджибуллы, которому не помогли его зарубежные покровители. В то же время, он считает, что отправка в Афганистан новых американских войск только ускорит этот процесс.

При этом новый-старый оппозиционный политик считает, что рассчитывать на Иран и Россию как альтернативу США не стоит. Более того, он раскритиковал американцев за то, что они упорствуют в своей оккупационной политике, уступая инициативу двум этим силам в поиске политического урегулирования. По-видимому, речь идет об играх Тегерана и Москвы вокруг талибов (в России при этом запрещенных) на фоне нежелания американцев вступать с ними в серьезные переговоры.

Отдельно Хекматияр раскритиковал нынешний кабульский режим за то, что он попустительствует отправке тысячи афганцев на войну в Сирию на стороне шиитских сил Ирана и асадовского режима.

Отметим в этой связи, что антииранский крен Хекматияра выглядит несколько удивительно, учитывая то, что много лет он сам, судя по всему, пользовался именно поддержкой Тегерана. Впрочем, этому игроку не впервой всех удивлять своей непредсказуемостью.