Сильный ход Кабула: режим интегрирует "исламскую оппозицию"

Возвращение Гульбеддина Хекматияра (на фото) в Кабул, о котором мы писали, судя по всему, дало серьезные козырь в руки афганского режима, признанного международным сообществом в качестве законного правительства этой страны.

Кабул демонстрирует, что готов щедро оплатить поступок Хекматияра, заявившего о прекращении длительного вооруженного сопротивления и призвавшего всех афганцев завершить гражданскую войну. Помимо амнистии и сохранения его фактического контроля над рядом афганских территорий ему дают войти в качестве самостоятельного игрока в афганскую политику.

Так, под Хекматияра легализована партия Джама'а аль-Исламия, которая возьмет на себя роль исламского крыла или оппозиции в афганской "легальной" политике. Выступая на днях в своей новой резиденции в Кабуле, Хекматияр в связи с этим призвал афганцев вовлекаться в политический процесс и голосовать за те партии, которые они считают нужным поддерживать.

Напомним, что в противоположность этому движение "Талибан"* рассматривает существующий в Кабуле режим как полностью оккупационный и считает сотрудничество с ним коллаборационизмом. Вместо этого оно настаивает на выводе всех иностранных сил и восстановлении своего Исламского Эмирата Афганистан. Кроме того, в Афганистане уже действуют и сторонники "ИГ"*, которые в свою очередь считают коллаборационистами, предателями и вероотступниками сам Талибан.