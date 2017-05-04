Гульбеддин Хекматияр (на фото), один из старейших афганских полевых командиров еще со времен войны против СССР, долгое время числившийся во врагах США, вернулся в Кабул в сопровождении вооруженного конвоя.

Примерно год назад мы уже писали о том, что в скором времени будет возможна сепаратная сделка Хекматияра с Кабульским режимом. Сепаратная, потому что Хекматияр, тоже воевавший с режимом, договорился с ним отдельно от "Талибан" (запрещенной в России организации), который не соглашается ни на какие переговоры с режимом и требует полного вывода иностранных войск из Афганистана.

Хекматияр согласился. При этом он не сдался и не разоружился, и даже сохранил фактический контроль над рядом территорий на северо-востоке Афганистана, но при этом признал формальную власть Кабула. В обмен на это режим освободил несколько десятков соратников Хекматияра, удерживаемых в тюрьмах, амнистировал его самого и предложил ему участие во власти.

69-летний Хекматияр вернулся в Кабул после 20 лет отсутствия. Он собирается разместиться в своей резиденции в его пригороде Даруль-Аман. При этом дорогу к ней его сторонники обклеили его портретами. В ближайшее время он собирается встретиться с главой Кабульского режима Ашрафом Гани, т.н. президентом Афганистана.

Отметим в этой связи, что Хекматияр, которого называют "старым лисом", ведет свою игру. В разное время для достижения своих целей он использовал союзы и связи с Пакистаном, Талибаном и Ираном. Теперь, на старости лет решил конвертировать свои завоевания в закрепление позиций в рамках международно признанной афганской политической системы.