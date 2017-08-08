Турция покраснела от вяленых помидоров

В Турции равнины Эгейского региона превратились в ярко-красные помидорные поля. Все потому, что здесь начали вялить помидоры на солнце. Делается по старинному традиционному рецепту. И хотя многие хозяйки вялят помидоры дома, тем не менее, процесс сушки томатов под солнцем в Турции имеет промышленный характер.

Именно из Эгейского региона Турции осуществляется 95% экспорта вяленых помидоров. Страна занимается экспортом этого продукта, который хорошо используется в приготовлении различных блюд.

Особенно большим спросом турецкие вяленые томаты пользуются в странах Европы, США, Канаде и Японии.