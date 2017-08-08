В сезон хаджа будет мобилизовано до 30 тысяч медиков

В сезон хаджа власти Саудовской Аравии намерены мобилизовать до 30 тысяч медицинских работников в целях обеспечения безопасности для хаджиев. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Саудовского Королевства. Кроме того, на усиленный режим работы будут переведены порядка 25 больниц в окрестностях горы Арафат, в долине Мина, а также в Мекке и Медине

Ориентировочно дни хаджа могут начаться 30 августа и завершиться 4 сентября праздником Ид аль-Адха.

В ведомстве отмечают, что также запушена программа по вакцинации от менингита и гриппа всего персонала, предоставляющего услуги хаджиям. Кроме того, по прилету в международный аэропорт Джидды иностранные гости будут обязаны пройти медицинское освидетельствование в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ориентировочно дни хаджа могут начаться 30 августа и завершиться 4 сентября праздником Ид аль-Адха