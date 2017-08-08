В Пакистане в грузовике с фруктами взорвалась бомба

В Пакистане в понедельник произошла трагедия – взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Взрыв произошел в городе Лахор в районе Ислампура, расположенном на западе города.

В результате взрыва, по меньшей мере, 34 человека получили ранения. Об этом заявили местные СМИ со ссылкой на пакистанские власти.

Абдулла Хан Сумбала, представитель местных властей, сообщил, что бомба была заложена в грузовик, который перевозил фрукты.

Также отмечается, что взрывная волна повредила расположенные рядом с местом происшествия автомобили.