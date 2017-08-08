В Египте казнят 12 «ихванов» с одобрения муфтия

В Египте режим хунты продолжает расправляться со сторонниками прежней власти, в частности, с представителями организации «Ихван-уль муслимин» - «Братья мусульмане» (запрещена в России). Так, уголовный суд провинции Аль-Минья вынес смертный приговор 12 сторонникам ихванов.

Их обвинили в нападении на полицейский участок в городе Матаи провинции Аль-Минья, в ходе которого погиб заместитель главы полиции. Тогда в 2013 году в беспорядках участвовали сторонники уже экс-президента Мухаммеда Мурси, которого свергнули в результате военного переворота.

Примечательно, что ранее муфтий Египта утвердил предварительно вынесенный судом смертный приговор 12 подсудимым. 157 обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению и 227 человек по данному делу были оправданы.