Военный конфликт в Йемене: смерть и страдания сотен детей

В ООН сообщают, что с начала 2017 года в результате вооруженных столкновений в Йемене погиб 201 ребенок. Такое заявление сделал представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Йемене Мериткселл Релано.

Он отмечает, что 152 из погибших детей – это мальчики.

Также в результате продолжающихся вооруженных столкновений 347 детей стали инвалидами (234 мальчика и 113 девочек).

В реалиях военного противостояния в Йемене за указанный период 377 детей были поставлены под ружье.

Он подчеркивает, что только 4 августа в результате нападения в городе Сада погибли шесть детей.