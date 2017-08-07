У берегов Ливии спасли большую группу мигрантов

ВМС Ливии спасли 139 нелегальных мигрантов в 20 милях от побережья Триполи. Об этом сообщил пресс-секретарь ВМС полковник Эйюр Касым. Он рассказал, что спасенные беженцы пытались переплыть Средиземное море и попасть в Европу. Все они являются выходцами из нескольких африканских стран. Среди спасенных оказалось пятеро женщин и трое детей.

Сообщается, что надувная лодка была перехвачена в воскресенье утром в 40 километрах от деревни близ ливийской столицы Триполи.

«Мигранты были успешно спасены береговой охраной и переданы нам», — сообщил глава службы по борьбе с нелегальной миграцией в Триполи Амин аль-Буссефи.

Ранее Триполи официально запросил у Рима морскую поддержку для совместной борьбы с нелегальной перевозкой людей из Ливии в Европу. По данным Международной организации по миграции (IOM), число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию. При этом при попытке пересечь Средиземное море погибли 2360 беженцев.