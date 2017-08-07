Асад не прекращает бомбить мирных жителей

Режим Асад продолжает уничтожать мирное население Сирии в районах, подконтрольных оппозиции. Так, на днях в результате наземных и воздушных ударов сил режима в районе Айн Терма в восточном пригороде Дамаска – Восточной Гуте погибли два человека, в том числе ребенок, и 20 человек ранены.

Как сообщил представитель сил гражданской обороны Айн Термы Махмут Этем, в хо е этой атаки было нанесено 16 авиаударов, выпущено 70 ракет.

По его словам, в числе раненых восемь детей и пять женщин, которых доставили в медицинский центр в районе Джобар.

Местные жители сообщают, что боятся выходить на улицу даже за продуктами питания.

Отметим, что пригород Дамаска - Восточная Гута, куда входят районы Джобар, Айн Терма и Земелка, уже пять лет находится в блокаде сил Асада.