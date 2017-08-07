В Танковом командном училище Казани ввели обязательные уроки Ислама

В Казани в Танковом командном училище Казани для курсантов организовали «духовные часы». Во время этих занятий военнослужащие изучают Коран, правила чтения намаза и особенности халяльного питания, которое имеется в солдатской столовой.

Исламские уроки проводятся два часа в неделю, и проводит их подполковник в отставке, а теперь имам Тимур Ибрагимов.

Примечательно, что по распоряжению командования части, занятия по основам ислама обязательны для всех, в том числе, христиан, буддистов и атеистов.

Имам Тимур Ибрагимов рассказал: «Здесь у нас на занятиях присутствуют все. Какие вопросы есть - мы ничего не скрываем. Даже в общем клубе, когда присутствуют и христиане, - чтобы они знали, какие тонкости. Главное то, что не надо разделять религии».