В Кабуле взорвался автомобиль – среди погибших дети

В четверг на территории афганской столицы на придорожной мине подорвался автомобиль. В результате инцидента погибли и пострадали 4 человека, в числе которых были и дети.

Инцидент произошёл в северной части Кабула примерно в 7 часов 15 минут по местному времени. Изначально в прессу поступило сообщение о том, что на автомобиле совершал поездку офицер полиции, однако, впоследствии представители режима сообщили, что на мине подорвалось частное транспортное средство, в салоне которого находились мирные жители.

В результате взрыва погибли водитель транспортного средства и по меньшей мере один из детей, ещё два человека, в числе которых был ещё один ребёнок, получили ранения, передаёт информационное агентство «Пажвок».