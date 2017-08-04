Больше 100 погибших в результате проливных дождей в Пакистане

За последние месяцы в Пакистане в результате проливных дождей погибло большое количество людей. Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA) сообщило о гибели 105 человек и 140 раненых лиц в результате отдельных инцидентов, вызванных муссонными дождями за последнее время.

Как отмечают в ведомстве, проливные дожди, которые идут в стране с прошлого месяца, повредили 286 жилых домов по всей стране. Восточная провинция Пенджаб является самым пострадавшим районом, в котором погиб 31 житель и ранено еще 83 человека, а также уничтожено 34 дома.

В общей сложности 19 человек погибли в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, 26 в юго-западной провинции Белуджистан, 16 в северо-западной племенной области, шесть человек в южной провинции Синд, четыре в спорном районе Кашмира и три жителя Исламабада.

Муссонные дожди накрывают Пакистан каждый год в июне, а сезон обычно заканчивается в первую неделю сентября. В течение этого периода на страну хлынули сильные дожди, вызвавшие наводнения в различных районах.