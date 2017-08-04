Таджикистан: имамам узаконили бороду в 3 см

Имам-хатибам одного из районов Таджикистана местная администрация регламентировала длину бороды. В хукумате района Дусти Хатлонской области считают, что длина бороды имам-хатибов не должны превышать трех сантиметров.

По словам главы районного хукумата Салохиддина Раджабзоды, «трехсантиметровая борода» соответствует культуре и религии таджиков.

Напомним, два года тому назад в Таджикистане началась кампания против бородатых. По всей стране сотрудники милиции задержали сотни тысяч мужчин c растительностью на лице. После установления личности и снятия отпечатков пальцев, задержанным насильно сбривали бороды. Некоторым угрожали штрафными санкциями в размере 150 сомони, если они добровольно не сбреют бороду. В Хатлонской области местные власти принудительно сбрили бороды почти 13 тысячам мужчин.

МВД Таджикистана отрицало свою причастность к этой кампании, заявив, что руководство ведомства не давало распоряжений по данному вопросу.

По мнению таджикских властей, установление норм для бороды ведет к уменьшению радикализации общества и сохранения светской формы правления.