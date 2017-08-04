Дагестан: бесследное исчезновение мусульман после намаза в мечети

После ночного намаза в мечети в Хасавюрте 30 июля пропали 2 местных жителя. По словам жены одного из них, Магомеда Насибова, его и друга сначала доставили в отдел полиции города Начальник, потом отпустили, но до сих пор об их местонахождении неизвестно.

«Когда муж уходил в мечеть, забрал ключи, сказав, что сам откроет дверь. Но до утра так и не вернулся. 31 числа я ждала его в течение дня, звонила, писала, телефон был выключен. У его друга тоже самое.

В тот же вечер мы узнали, что задержали и доставили в отделе города Нальчик Магомеда Насибова, Нажмудина Курбангаджиева и ещё одного человека, данные которого я не знаю», - пояснила жена Насибова.

По ее словам, 1 августа в 11 часов позвонил третий из задержанных и сказал, что их выпустили, и они скоро приедут домой. Но вечером приехал лишь тот мужчина, который звонил. Он сообщил, что в Нальчике их отпустили, а сотрудники отдела отправили его, чтобы он пригнал свою машину. Когда он вернулся со своей машиной Насибова и Курбангаджиева на месте не нашёл.

«Он начал расспрашивать сотрудников, а они отвечали, что ничего не знают. Но также утверждает, что под конец приехали сотрудники полиции из Дагестана и, возможно, они и увезли двух мужчин в неизвестном направлении», – добавила жена Насибова При этом она отметила, что её муж не состоял на профучёте.