Турецкий "Аль-Азхар" может возглавить Мехмет Гермез

Турецкий аналог университета "Аль-Азхар", о планах создания которого мы недавно писали, предположительно возглавит Мехмет Гермез (на фото).

Гермез на протяжении многих лет возглавлял Управление по делам религии Турецкой Республики (Диянет), но на этой неделе ушел в отставку со своей должности. Околоправительственные турецкие СМИ (в частности, Daily Sabah) сообщают, что теперь он, скорее всего, возглавит создающийся новый исламский университет.

Мехмет Гермез был первым в истории руководителем Диянета, прочитавшим хутбу на арабском языке в Мечети Аль-Акса и прочитавшим мавлид в Диярбакыре на курдском языке.

Он поддерживал дружественные отношения с представителями основных турецких джамаатов, которые ранее подвергались гонениям при власти воинствующих секуляристов.

В ходе прошлогоднего путча он активно поддержал правительство Эрдогана, возглавив сопротивление имамов путчистам, когда с всех мечетей людей призывали выйти на улицы и бороться.

Назначение Гермеза на новую должность может стать новой вехой в его карьере и служении, учитывая планы сделать новый университет одним из мировых исламских образовательных и идейных центров.