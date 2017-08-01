Новый "Аль-Азхар" возникнет в Турции?

(На фото - вид Аль-Азхара ночью)

Сайт Yeni Şafak, имеющий репутацию приближенного к нынешним правительственным кругам Турции, на днях опубликовал статью о планах руководства этой страны создать в ней Исламский университет мирового уровня. Новый университет должен будет встать в один ряд с такими университетами как египетский "Аль-Азхар" или саудовский Умм аль-Кура и превратить Турцию в центр мировых исламских знаний.

Сообщается, что к преподаванию в университете будут привлечены примерно 100 исламских ученых мирового уровня. Их костяком станут сирийские ученые из Алеппо и Дамаска, нашедшие приют в Турции.

Обучение будет вестись на арабском, турецком и английском языках. Приоритетные направления - фикх (исламская юриспруденция), хадис (пророческие предания) и сира (пророческая история).

Университет планируется открыть в 2019 - 2020 гг. В нем смогут учиться десятки тысяч студентов, чьи потребности будут обеспечивать сотни сотрудников из числа технического персонала, не считая преподавателей.

Создатели университета ставят перед собой цель готовить исламских ученых мирового уровня, которые смогут противодействовать деструктивным тенденциям и группировкам внутри Уммы.

Отметим в этой связи, что впервые подобные планы были озвучены в 2014 году как инициатива турецкого руководства создать альтернативу "Аль-Азхару", попавшему под пяту хунты Сиси. С тех пор, однако, до ее практической реализации дело так и не дошло, хотя потребность в этом только возросла - прессинг египетской хунты на "Аль-Азхар" только усилился и в отличие от времен Мубарака затрагивает уже не только политические вопросы, но и научно-религиозные.

На этом фоне у Турции, чье руководство заработало себе политический капитал лидерства в суннитском мире, действительно, есть все возможности для создания исламского образовательного центра мирового масштаба. В политическом отношении он мог бы унаследовать статус "Аль-Азхара", а в кадровом - сирийскую богословскую школу, рассеянную войной.

Так что, все упирается только в политическую волю турецкого руководства. Если она будет, ин ша Аллах, мусульмане увидят новый центр исламских знаний на земле последнего (на данный момент) исламского халифата.