В Казахстане найден старинный мусхаф Корана

В Казахстане ученые обнаружили старинный экземпляр мусхафа Корана. Найден он был в мавзолее Мырзабая Ахуна в Жалагашском районе. По словам специалистов, возраст книги может превышать 150 лет.

Ценный экспонат нашел правнук Мырзабая Ахуна Ораз Салкашулы. При реконструкции мавзолея он нашел обложку и страницы священной книги.

Примечательно, что несмотря на то что мусхаф пролежала в земле полтора века, он хорошо сохранился.

- При раскопках мы нашли два с половиной мешка с книжными страницами, хотелось бы, чтобы ученые прочитали их, - сказал Ораз Салкашулы.



Азамат улы Мырзабай Ахун жил в 19-20 веках, учился в знаменитом медресе Кукельдаш, где обучали астрономии, философии, химии, математике, медицине, истории, географии. Несколько лет, как один из лучших учеников, преподавал в медресе. Вернувшись домой, стал помогать сельчанам поднимать земледелие.

Найденный экспонат правнук ученого намерен передать в дар музею.