В пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций в отношении России.

Ранее, 28 июля законопроект об усилении санкций в отношении России одобрил Сенат США. Документ, в частности, ограничивает максимальный размер инвестиций в нефтегазовые проекты, а также допускает введение персональных санкций в отношении россиян, которых Вашингтон считает причастными к кибератакам, коррупции и нарушениям прав человека.

Путин же ранее отмечал, что Кремль может принять некие «ответные меры» в отношении США. После этого Министерство иностранных дел потребовало сократить количество сотрудников американской дипломатической миссии в стране.

Стоит отметить, что все эксперты, включая многих прокремлевских отмечают, что эти санкции окажут драматическое последствие на развитие экономики России, точнее, на ее неспособность развиваться.