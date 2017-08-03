Стамбул: намаз в Айя-Софии в ответ на провокации сионистов

Мусульмане Турции не остались в стороне от проблем Аль-Аксы и провели несколько мирных акций и шествий с призывами прекратить провокации против мусульман и Аль-Аксы.

А на днях двое неравнодушных турков также выразили протест против действий сионистского режима в отношении третей святыни мусульман.

Два мусульманина из Стамбула совершили намаза в Айя-София (бывшая мечеть, которая сейчас считается музеем). Своими действиями они выразили протест против запретов властей Израиля, связанных с мечетью Аль-Акса на Хромовой горе Иерусалима.

«Вчера в три часа ночи израильтяне ворвались в нашу мечеть Аль-Акса. Сегодня мы молимся здесь. Это не музей, а мечеть», - заявил один из участников акции.

Отмечается, что сотрудники охраны Айя-Софии позволили мусульманам совершить намаз до конца.