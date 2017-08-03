В Instagram провели конкурс Корана среди детей

Коранический центр «Зейд бин Сабит» при Духовном управлении мусульман Саратовской области провел необычный конкурс среди детей. Его уникальность состоит в том, что он проводился посредством социальной сети Intagram.

Конкурс проходил под названием «Свирель Давуда». Для участия в соревновании необходимо было записать видео, в котором ребенок зачитывал 105 суру Корана «Аль-Филь» и выставить ее в соцсети с хештегом #свирельдавуда.

Отмечается, что в состязании приняли участие 14 девочек и 7 мальчиков в возрасте до 5 лет. Конкурс проходил три недели и завершился в конце июля.

Маленьких конкурсантов оценивало жюри, в которое вошли руководитель центра «Зейд бин Сабит» Ильяс-хазрат Ильясов и его преподаватели. Накануне они вместе просмотрели все записи участников и оценили выступления малышей по двум критериям — знание текста и правильное произношение.

В итоге жюри определило победителей и призеров. Наибольшее количество баллов набрали Заира из г.Саратова, а также Хамза и Умар (оба из областного центра). Призерами первого конкурса в Instagram стали саратовчанки Асия и Фатыма, среди мальчиков второе и третье места поделили их земляк Сулейман и Хамза из г.Каира (Египет).

Приз зрительских симпатий достался юному Исмаилу из Оренбургской области и Фатиме из Дагестана. Всех конкурсантов наградят сертификатами об участии, а победителей и призеров ждут памятные подарки.

Организаторы конкурса сообщили, что уже в ближайшее время коранический центр «Зейд бин Сабит» запустит в социальной сети новый конкурс. В нем смогут принять участие дети до 10 лет – мальчики и девочки будут соревноваться в чтении аята Аль-Курси (255-го аята суры «Аль-Бакара»).