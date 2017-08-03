Турция отправила в Йемен лекарства против холеры

Турецкое отделение гуманитарной организации Красный Полумесяц отправила в Йемен гуманитарный груз.

Лекарства и медикаменты уже доставлены в йеменский города Аден.

Гуманитарный груз в 47 тонн в 6 контейнерах, принятый заместителем председателя Комитета по оказанию помощи Йемену Джемалем Белфакыхом, включает лекарства против холеры и детских вирусных заболеваний, а также стерилизационное оборудование и другие медикаменты.

Белфакых, получив гуманитарную помощь, выразил благодарность Красному Полумесяцу и Турции, оказывающим поддержку йеменскому народу.

Он также выразил удовлетворение тем, что гуманитарная помощь, отправляемая из Турции, в целости и сохранности доставляется в Йемен и сказал, что они надеются на облегчение страданий йеменского народа.