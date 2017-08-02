Турция и Катар проводят военные учения

Турция и Катар начали проводить совместные военные учения на территории последнего. Отмечается, что Анкара задействовала более 250 турецких военнослужащих и не менее 30 единиц бронированной техники. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet Daily News.



Первый этап учений будет проходить при участии сухопутных войск, в то время как во второй фазе уже будут участвовать ВМС двух государств. Для этого в порт Хамад в Катаре уже прибыл турецкий фрегат F-496 TCG «Gokova» с 214 военными на борту.



Планируется, что учения продлятся минимум до 8 августа.

Эти мероприятия проходят в рамках программы военного сотрудничества между Анкарой и Дохой.