Армения обстреливает мечети Азербайджана

На границе Азербайджана и Армении периодически возникают провокационные обстрелы. В результате них ущерб наносится инфраструктуре и старинным памятникам. Так, как сообщают азербайджанские активисты, от обстрелов со стороны Армении пострадала мечеть «Джума» в Тертерском районе.

Как рассказал представитель минкультуры в Бардинском районе Гюндюз Мурсалов, в результате апрельской провокации прошлого года артиллерийским снарядом был поврежден один из минаретов «Джума». И сегодня на ней можно увидеть следы периодически повторяющихся выстрелов.

«Эта мечеть, постройка 19 века, привлекала внимание еще с первой Карабахской войны. Наблюдалось не мало провокаций, когда артиллерийскими снарядами пытались разрушить памятник, но мы стараемся беречь нашу мечеть, как зеницу ока», — сказал Мурсалов.