В Турции начался суд над путчистами

В столице Турции начался судебный процесс над 486 обвиняемыми по делу о беспорядках на авиабазе «Акынджи», которые имели место в ходе попытки госпереворота 15 июля 2016 года. Разбирательство будет проходить под юрисдикцией 4-го Уголовного суда Анкары в тюрьме Синджана.

В списке обвиняемых фигурируют лидер организации «FETO» и, как считает турецкое руководство, идейный вдохновитель путча Фетхуллах Гюлен, бывший член Высшего военного совета Акын Озтюрк, имамы Адил Оксюз, Камал Батмаз, Харун Биниш и Нуреттин Орудж, пилоты самолетов, нанёсших удары по различным объектам по указу организаторов попытки переворота.

Дела семи обвиняемых, в том числе Гюлена и Оксюза, суд рассматривает заочно.

Напомним, группа военнослужащих ВС Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Однако, путч закончился провалом.