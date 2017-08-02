"Верховный суд" оставил московского имама сидеть

Во вторник в Верховном суде РФ прошло слушание по жалобе защиты имама московской мечети Махмуда Велитова на законность вынесенного приговора нижестоящим судом.

Несмотря на доводы адвоката имама Дагира Хасавова о несостоятельности обвинения и преследовании шейха, ВС оставил приговор без изменений.

На своей странице в Facebook адвокат Хасавов заявиляет, что «заказ на имама» выполнен. Он сообщает, что имам Махмуд помещен в СИЗО по незаконному приговору. «В приговоре нет подписей двух судей, что я продемонстрировал сегодня в Верховном суде РФ, считая что там вершат правосудие. Согласно пункта 2 статьи 303 УПК РФ, приговор ПОДПИСЫВАЕТСЯ ВСЕМИ СУДЬЯМИ, в том числе, и судьей ,оставшимся при особом мнении. Не надо быть судьей, чтобы убедиться, что в прилагаемом последнем листе ПРИГОВОРА,НЕТ ПОДПИСИ ДВУХ СУДЕЙ! Но Верховный суд РФ, этот приговор тем не менее, не отменил! Значит им было важно не обеспечить выполнение и соблюдение норм УПК, а исполнить ЗАКАЗ НА ИМАМА... Печально, стыдно и должно быть унизительно, совершать такую подлостью отношении 66-летнего,инвалида второй группы, религиозного деятеля от Ислама!» - заявляет адвокат шейха.

Хасавов отметил, «Как всегда и сегодня работу, мы начали с Шейхом Махмудом Велитовым,с дуа и мольбы к Аллаху!»